فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
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جرينتش+2 09:31
إنهم منافقون يقتلون القتيل ويمشون في جنازته.. إدانات أميركية وأوروبية لهدم منزل عائلة صالحية في حي “الشيخ جراح”
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