وفاة “أنجلا المصري” زوجة رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري في نابلس

نابلس: نعت مؤسسات فلسطينية وعائلة المصري في مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، أنجلا المصري، زوجة رجل الأعمال منيب المصري، التي توفيت فجر اليوم، وتم تشييع جثمانها ظهر اليوم في مدينة نابلس.

وقال المصري، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وقدره أحتسب عند الله عز وجل زوجتي ورفيقة دربي أم ربيح، سائلًا الله تعالى أن يرحمها، ويسكنها فسيح جنانه، أم ربيح الرفيقة والشريكة في كل مراحل حياتي، وأبرزها تأسيس مؤسسة منيب وأنجلا المصري، تغيب اليوم، ولكنها ستبقى حاضرة في قلوبنا، وسيبقى عطاؤها، وذكراها حاضرة في مشاريع المؤسسة، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن خلال مساهمتها في مؤسسة منيب وأنجلا المصري ساعدت الفقيدة بدعم مئات المشاريع، في قطاعات التعليم، والرعاية الصحيّة، والثقافة، والمجتمع المدني، لا سيما تطوير ودعم المشاريع التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة، خاصة في المجموعات السكانية المهمَّشة.

وللفقيدة أربعة أولاد ربيح ومازن وعمر وليث، وابنتان مي ودينا.

ونظرا للظروف الصحية والحالة الوبائية، أعلنت العائلة تلقيها التعازي عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.