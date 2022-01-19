قوات العدو تعتدي بالضرب على عائلة صالحية في حي الشيخ جراح وتهدم منزلها وتعتقل المتضامنين معها/ فيديو

القدس المحتلة – وكالات

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزلة وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح.

ونقل عن عائلة الصالحية قولها إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل العائلة، واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

ووقعت إصابات بين أفراد العائلة، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول المنطقة لإسعاف المصابين.

وذكرت مصادر محلية أن “قوات الاحتـلال اعتدت بشكل همجي على عائلة محمود صالحية بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات خلال اقتحام المنزل بحي الشيخ جراح، واعتقلت محمود صالحية وخمسة من العائلة بالإضافة لنحو عشرين شابا كانوا في المنطقة”.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها على مداخل حي الشيخ جراح ومنعت من المواطنين الدخول للحي، تزامنا مع اقتحـامها منطقة عائلة الصالحية وهدم المنزل.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 26 مقدسيًا ومتضامنا خلال اقتحام منزل عائلة صالحية، بينهم صاحب المنزل محمود.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال حاصرت محيط منزل عائلة صالحية من جميع الجهات، وحولت المنطقة لثكنة عسكرية، ومنعت دخول أي أحد للمكان، حتى محامي العائلة وليد أبو تايه والصحافيين.

وبيّن الشهود أن آليات الاحتلال شرعت بهدم منزل عائلة صالحية، بعد اعتقال كافة المتواجدين داخله.

وكان يقطن في المنزل عائلتان مكونتان من 12 فردًا، هم محمود وزوجته وأطفاله الخمسة، وشقيقته وأطفالها ووالدته.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في محيط منزل عائلة صالحية قبل اقتحامه، ونصبت الحواجز الحديدية والأشرطة الحمراء، ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول إلى المكان.

وكان محمود صالحية أجبر أمس قوات الاحتلال على الانسحاب من محيط منزله في الشيخ جراح، بعد أن هدد بحرق نفسه وتفجير أنبوبة الغاز.

وحاصرت القوات محيط منزل عائلة صالحية أمس 10 ساعات، دون التمكن من هدم المنزل، بينما هدمت آليات بلدية الاحتلال مشتلا زراعيا ومعرضي سيارات ومحل كهربائي سيارات ومحل حلاقة في الأرض التي تبلغ مساحتها 6 دونمات.

ولم تنته المدة التي منحتها سلطات الاحتلال للمقدسي محمود صالحية لإخلاء منزله وأرضه، وحددت آخر موعد في 25 من الشهر الجاري.

ويوم الإثنين الماضي، وصلت قوات من شرطة الاحتلال لإخلاء منزل عائلة الصالحية، وذلك من أجل إقامة مشاريع لـ”الأغراض العامة”.

وهدد أفراد العائلة بإضرام النار بأنفسهم والمنزل، فيما قامت البلدية تحت حماية قوات الشرطة بإخلاء الأرض المحاذية لمنزل عائلة الصالحية.

وصادرت بلدية الاحتلال الأرض التي تتواجد بها العائلة من شركة الفنادق العربية لـ”الصالح العام”، وهو إقامة مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، حيث أصدرت محكمة إسرائيلية قبل 3 سنوات قرارها بالإخلاء.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارا يقضي بإخلاء العائلة من الأرض بمساحة 6 دونمات تضم منزلا ومشتلا، وسلمت صالحية مهلة لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى الـ25 من شهر كانون ثاني/ يناير.

#شاهد| منزل عائلة محمود صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة أصبح ركامًا بعد هدمه من قبل قوات الاحتلال.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/uhp2ydohHx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 19, 2022

لم يبق سوى الذكريات.. ركام منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح عقب هدمه من قبل قوات الاحتلال#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/zQfrYNxaNQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 19, 2022