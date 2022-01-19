فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
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جرينتش+2 09:31
عبد الناصر كان يتابع «النكتة» ويحللها ويعتبرها مؤشرا على المزاج الشعبي المصري يتعين اخذه في الحسبان/ فيديو
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