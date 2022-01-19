تحقيق مبدئي: الحوثيون استخدموا مزيجا من صواريخ باليستية وكروز ومسيرات متطورة في الهجوم على أبوظبي

قالت مصادر مطلعة على التحقيق الأولي الذي تجريه الإمارات لصحيفة وول ستريت جورنال إن جماعة الحوثي اليمنية استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة متطورة لاستهداف أبوظبي الاثنين الماضي.

وأعلن الحوثيون، المتحالفون مع إيران في اليمن، امس الاول الاثنين، شن هجوم على الإمارات، وصفوه بأنه عملية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى وقوع انفجارات في شاحنات وقود، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي.

وبحسب التحقيق الإماراتي المبدئي، فإن الحوثيين استخدموا مزيجا من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمسيرات لاستهداف أبوظبي.

وأكد التحقيق مسؤولية الحوثيين على الهجوم على أبوظبي.

تقول الصحيفة إن ضربة الحوثيين كانت بمثابة الاستعراض الأكثر وضوحا للتقدم العسكري الذي حققته الميليشيا التي اعتمدت قبل أقل من عقد على المدافع الرشاشة وقاذفات الصواريخ، لكنها الآن يمكن أن تساعد إيران في إبراز قوتها على بعد 1609 كم تقريبا من معاقلها الجبلية اليمنية.

واستهدف الحوثيون الإمارات من قبل، لكنها كانت المرة الأولى التي يعترف بها الإماراتيون بالهجوم.

وقد أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، امس الثلاثاء، أن الإمارات دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي “وإدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وصوت واحد”.

وكان هجوم الاثنين هو الأحدث في سلسلة من التحركات الاستفزازية التي اتخذها الحوثيون في الأشهر الأخيرة، وأثارت المخاوف من واشنطن إلى الرياض.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استولى الحوثيون على سفينة ترفع العلم الإماراتي قبالة الساحل اليمني رفضوا الإفراج عنها.

وفي نوفمبر الماضي، سيطروا على السفارة الأميركية المغلقة في صنعاء، ورفضوا مطالب الولايات المتحدة بإطلاق سراح العديد من اليمنيين الذين عملوا مع الولايات المتحدة.