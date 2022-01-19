القوات المسلحة تنعى النقيب لؤي عبيدات

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي النقيب لؤي علي عبد الله عبيدات، من مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني/52 الملكية، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، اثناء قيامه بواجبه الرسمي داخل الوحدة.

وقالت في بيان : واذ تنعى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الفقيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء.. انه سميع مجيب الدعاء.

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