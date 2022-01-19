الاحتلال يعتقل فجر اليوم تسعة شبان من جنين ورام الله وبيت ريما والخليل/ فيديو

الضفة المحتلة – قُدس الإخبارية: اعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين خلال مداهمات في أنحاء مختلفة من الضفة المحتلة، فجر اليوم الاربعاء.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين عز الدين صالح من قرية العرقة، ومهدي العاصي ومصطفى صبح من برقين، وسفيان ياسر فاخوري ومراد فريد بلشة وعز بسام حمامرة من بلدة جبع.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت الأسير المحرر عبد الله مبارك.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما وحاصرت منزل الأسير المحرر علي الريماوي الذي أفرج عنه يوم أمس، بعد 7 سنوات من الاعتقال، واعتدت على أفراد عائلته بالضرب وسلمته تبليغاً لمراجعة المخابرات.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين عهد أبو عياش ومحمد رفعت الصليبي ونقلتهما إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.

https://qudsn.net/uploads/videos/2022/01/mLQRd.mp4

فيديو: لحظة اقتحام منزل الأسير المحرر علي الريماوي