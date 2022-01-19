فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
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جرينتش+2 09:30
ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 14 وفاة و6216 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13028 والإصابات 1,117,397
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