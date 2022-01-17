صعود.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 18 وفاة و5039 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13004 والإصابات 1,106,006

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 وفاة و5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13004 وفيات و1106006 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 13.02 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 30419 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 100 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 84، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 604 حالات.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1392 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1062642 حالة.

كما أشار إلى إجراء 38692 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14134430 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4522121 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4117790شخصا.

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