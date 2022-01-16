وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 12 وفاة و3493 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 1298 والإصابات 1,100,967

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 12 وفاة و3493 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12986 وفاة و1100967 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 11.77 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 26772 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 92 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 69 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 608 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 31 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 12 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2033 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1061250 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29681 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14095738 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4516101 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4109437 شخصا.

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