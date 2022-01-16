يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 04:34
مرتفعات عمّان ستشد أمطارا مخلوطة بالثلوج اليوم الأحد.. والمنخفض الجوي يرفع حجم هطل الأمطار إلى 32.7% من المعدل العام
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني