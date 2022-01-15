الأمن العام: طرق المملكة سالكة ولكن القيادة عليها بحاجة لأقصى درجات الحذر جراء تساقط الثلوج على المناطق الجنوبية

اعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن جميع الطرق بالمملكة سالكة حتى الساعة الثالثة عصراً، فيما تشهد الآن منطقة راس النقب والمرتفعات الجنوبية تساقط الثلوج بين الحين والآخر، والقيادة على الطرق هناك بحاجة لأقصى درجات الانضباط والحيطة والحذر الشديد.

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر مع دخول المنخفض الجوي اجواء المملكة، لا سيّما عند التعامل مع وسائل التدفئة او قيادة المركبات اضافة الى تجنب المناطق المخفضة المتوقع تشكل السيول بها.

وشدد على ضرورة تقليل الحركة بالمركبات مساء اليوم وصباح الغد، بسبب فرص تشكل الانجماد الشديد والتزاماً بما يصدر من الجهات الرسمية من بيانات وتحذيرات.

كما دعا الناطق الاعلامي لضرورة متابعة النشرات الجوية والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم، وعند الحاجة والضرورة عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911).

وتشهد مناطق لواء البترا ورأس النقب في محافظة معان اليوم السبت، بدء تساقط الثلوج، فيما يشهد لواء الشوبك أجواء شتوية باردة وماطرة وممزوجة بالبرد والضباب بين الحين والآخر، ودرجات الحرارة دون الصفر المئوي.

من جهته، أكد مدير أشغال محافظة معان، المهندس وجدي الضلاعين، أن المناطق الأكثر تساقطا للثلوج هي منطقة البترا ورأس النقب في معان.

وأشار الضلاعين إلى أن بعض المناطق في المحافظة تشهد زخات مطرية وضبابا كثيفا دون وضوح الرؤية الأفقية، مبينا أن الطرق جميعها سالكة بحذر شديد.

ولفت إلى أن كوادر وآليات الأشغال العامة والبلديات جميعها في الميدان لمتابعة مجريات الظروف الجوية والتعامل مع أي إغلاقات للطرق قد تحدث مع اشتداد تساقط الثلوج خلال الساعات المقبلة لاستدامة السير على طرق المحافظة كافة.