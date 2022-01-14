لبلبة تتصدر الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «دايما عامر»

أعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها بانضمامها لأسرة مسلسل “دايما عامر”، حيث تدور أحداث العمل في إطار درامي مشوق من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.

وقالت “لبلبة”، في تصريحات صحفية، إنها بدأت تصوير مشاهدها الأسبوع الماضي بصحبة أبطال العمل، مضيفة أن ما جذبها للمشاركة بالعمل، كم الرسائل الهامة التى يحملها المسلسل، مشيرة إلى أن الرسائل تخص الأطفال والأسرة المصرية عامة، والمسلسل مناسب لجميع الأعمار.

“دايما عامر”، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، وآخرين، وهو من إخراج مجدي الهواري.

جدير الذكر أن الفنانة لبلبة، كانت قد أكدت علي أن المنافسة الدرامية تقدم الأفضل للجمهور مطالبة بضرورة زيادة الأعمال الكوميدية.

وتابعت لبلبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعمال الكوميدية قدمت دروسا للمواطنين، كما حدث في أكثر من عمل قامت بأدائه مع الزعيم عادل إمام وناقشت العديد من القضايا.

وكشفت الفنانة لبلبة أن الجمهور يعي جيدا أهمية الأعمال الفنية التي يتم تقديمها إليه، من خلال منحه فكرا جيدا عبر الأعمال الفنية المقدمة والتي تتلمس شؤون واهتمامات المجتمعات العربية.

وأكدت الفنانة لبلبة أن المنافسة الدرامية تقدم الأفضل للجمهور، مطالبة بزيادة تقديم الأدوار الكوميدية، وتمنت التوفيق لجميع الفنانين عبر تقديم أعمال فنية للمشاهدين.