أمانة عمان ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.. وزارة الأشغال تحذر سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الافقية

رفعت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ من (متوسطة مياه) إلى (قصوى مياه) للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة والمتوقع أن يشهد غزارة في تساقط الامطار بحسب التنبؤات الجوية.

وقال مدير دائرة التنسيق والمتابعة في الامانة المهندس محمد الجدوع أنه تم التعامل مع حوالي 40 ملاحظة مختلفة جراء هطول الأمطار. وجددت امانة عمان الدعوة للمواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22 .

كما دعت المواطنين الى المبادرة بإزالة الالواح المتحركة عن اسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

ودعت أمانة عمان إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

كما أهابت بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

الاشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة

ومن جانبها، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الهطولات المطرية الكثيفة تزامنا مع الظروف الجوية السائدة في معظم مناطق المملكة وخصوصاً في مناطق شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة ولمعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وقالت الوزارة، إنه تم التعميم على مديرياتها كافة لرفع خطة الطوارئ المعمول بها حاليا – خطة الطوارئ المتوسطة – حسب تقييم مدراء المديريات والمكاتب ومتطلبات العمل.

وأشارت إلى أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل دوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

وحول الملاحظات الواردة إلى غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ في المديريات والمكاتب، بينت الوزارة، أن الملاحظات الواردة اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية وتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه لم يتم إغلاق أي طريق في المملكة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ونوهت إلى أن كوادرها الميدانية الموزعة على مناطق المملكة كافة، تجري وبشكل مستمر جولات ميدانية تفقدية لضمان ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الملاحظات بشكل فوري.

وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم التردد بالابلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها، متمثلة بضابط ارتباط غرفة العمليات ( واتساب ) 0780377223 ، وطوارئ الوزارة غرف العمليات الرئيسية 065850111، غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك 0780377231، أشغال جرش 0780377187، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال المفرق 0780377389، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الطفيلة 0780377435، أشغال عجلون 0780377324، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال العقبة 0780377351، أشغال اربد 0780377273، أشغال الرمثا 0780377394، أشغال العاصمة 0780377291، أشغال البتراء 0780377012 .