للمرة الثانية.. إصابة الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية هبة رشوان، اليوم الخميس، إصابة والدها الفنان رشوان توفيق، بفيروس كورونا.

وكشفت ابنة رشوان، أن والدها أصيب أثناء تواجده برفقة الفنانة مديحة حمدى فى ندوة يوم الخميس الماضى، حيث شعر بعدها ببعض الأعراض حتى ارتفعت حرارته أمس الأربعاء.

وأضافت، “أن الفنان رشوان توفيق أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد أن أصيب فى المرة الأولى منذ 5 أشهر تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، كما نفت هبة رشوان نقل أبيها إلى المستشفى، مؤكدة أنه فى البيت ويتلقى بروتوكول العلاج وحالته مستقرة.

من ناحية أخرى، عادت من جديد أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته فى ساحات القضاء، بعدما رفعت ابنته دعاوى جديدة لمنع والدها من إعادة تقسيم ثروته.. تفاصيل الدعاوى القضائية كشفها محامى الفنان الكبير، والتى تطالب فيها ابنة رشوان توفيق بإلغاء توكيلين منها لوالدها.