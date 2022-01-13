حفاظأ على سلامة المستوطنين.. لقاء “دافئ” بين لبيد وماجد فرج تطرق للتعاون الامني والاقتصادي دون السياسي

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء امس الاربعاء، أن وزير خارجية اسرائيل يائير لبيد قد التقى مؤخرًا بوزير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج.

وقال معلق الشؤون العربية في “القناة الـ 13” الإسرائيلية، حيزي سيمانتوف، نقلا عن مصادر فلسطينية، إن اللقاء لم يناقش قضايا سياسية مهمة، بل تناول قضايا أمنية واقتصادية فقط.

ووفق القناة الاسرائيلية، فانه هذا اللقاء يعكس دفءً آخر في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما حدث في لقاء أبو مازن وبيني غانتس في روش هاعين.

وصباح أمس الاول الثلاثاء، صرح وزير الخارجية يائير لابيد في مقابلة أجرته معه هيئة البث الإذاعية، بأنه بخير بالرغم من خضوعه للحجر الصحي في منزله. واعتبر ردًا على سؤال أن المشكلة في الوباء وليست في عمل الحكومة. وأضاف “نحن في حالة من عدم اليقين. إنه مرض يتغير بسرعة في جميع أنحاء العالم. والاستعداد اللائق يتطلب عدة أيام.”

وتتطرق اللقاء الإذاعي للوضع على الساحة الفلسطينية. وعن ذلك قال لابيد: “لن أتفاوض دون علم شركائي، لكنني سأحاول إقناعهم كل يوم بالحاجة الى ذلك. هناك ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، وهنالك حاجة لتعزيز السلطة الفلسطينية والعمل معها”.

وحول معارضة شركائه لمبدأ التفاوض قال: “عندما تشكلت الحكومة اتفقنا على التعامل مع الشؤون الداخلية. كما أني لا ألمس حماسًا للمفاوضات في الجانب الفلسطيني أيضًا. ما يهم أن هناك على أرض الواقع تعاون أمني، فالهدف الكبير هو الحفاظ على سلامة المواطنين الإسرائيليين“.