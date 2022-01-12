وفاة والد رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار

غزة – توفي اليوم الأربعاء، الحاج إبراهيم السنوار، والد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وستتم صلاة الجنازة على جثمان المرحوم في المسجد الكبير بخانيونس، فيما سيقام العزاء في صالة الشهيد أبو يوسف النجار بعد صلاة العصر لمدة ثلاثة أيام.

وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج الحاج إبراهيم حسن السنوار، والد القائد يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، ووالد القائد المجاهد محمد السنوار، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وقالت حماس في بيان النعي، إننا إذ ننعى الوالد الفقيد، نستذكر صبره وجلده منذ النكبة التي عايشها شابًا، وبقي قلبه معلقًا بعسقلان حتى فاضت روحه،

كما نستذكر تضحياته العظيمة، وصموده أمام طغيان الاحتلال الذي هدم بيته عدة مرات، وأسر أبناءه، وحاول اغتيالهم مرارًا.

من جانبها تقدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال بأحر التعازي والمواساة من عائلة السنوار، ومن القائد يحيى السنوار وأخيه القائد محمد السنوار بوفاة والدهما الحاج أبو جميل السنوار.

كما تقدم مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين من عائلة السنوار ومن القائدين يحيى السنوار ومحمد السنوار، بوفاة والدهما الحاج أبو جميل السنوار . وقال جبارين: لقد كان الحاج أبو جميل نموذجاً للأب المجاهد الصابر صاحب الحياة المليئة بالعطاء والتضحية، نبت من بين كفيه أخوة على طريق الجهاد والمقاومة

. وبدورها تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري “سرايا القدس”، بخالص التعازي والمواساة من عموم آل السنوار الكرام بوفاة فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى: الحاج/ إبراهيم حسن السنوار “أبو جميل” الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ ( 90 عاماً ) قضاها طائعاً لله تعالى صابراً محتسباً، لم يفارقه الأمل بالعودة إلى مدينة عسقلان التي عاش مرارة التهجير منها في نكبة العام 1948، وقد ربى أولاده وأحفاده على الجهاد والمقاومة وغرس فيهم أمل العودة لعسقلان وكل فلسطين.