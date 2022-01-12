الحبس 8 اشهر لشخص منح هويته لآخر لتلقي مطعوم كورونا

ادانت محكمة جزاء الرَّصيفة شخصًا أعطى هويته الشَّخصية الرَّسمية لشخص آخر من أجل تلقي مطعوم الوقاية من فيروس كورونا بدلا عنه.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إنَّ المحكمة قرَّرت في حكمها الصَّادر خلال جلسة علنية، حبس صاحب الهوية الأصلي لمدة 8 أشهر.

وفي تفاصيل القضية، فإنَّ المُدان قام بإعطاء بطاقته الشخصية لشخص آخر لغايات استعمالها لأخذ المطعوم بدلاً عنه، إلَّا انَّه تمَّ اكتشاف أمره قبل تلقي المطعوم، وقررت حبسه لمدة 8 أِشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

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