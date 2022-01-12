البطريرك ثيوفيلوس الثالث يقرع الجرس.. العصابات اليهودية تجهد لطرد المجتمع المسيحي من القدس

قرع بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، جرس الانذار، واعلن إن “الجماعات الإسرائيلية المتطرفة تهدف إلى طرد المسيحيين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة”.

جاء ذلك بحسب ما كتبه ثيوفيلوس الثالث، في مقال نُشر بعمود له في صحيفة “تايمز أوف لندن” البريطانية، يوم الأحد الماضي.

وأوضح أنّه “يعتقد أن هذه الجماعات الإسرائيلية المتطرفة تهدف لإخراج المجتمع المسيحي من البلدة القديمة في القدس، التي تضم مواقع مقدسة لدى اليهودية والمسيحية والإسلام”.

وكتب البطريرك في المقال الذي نُشر بعد يوم من الاحتفال الروماني الأرثوذكسي بعيد الميلاد: “وجودنا في القدس في خطر”.

وتابع: “كنائسنا مهددة من جماعات إسرائيلية متطرفة، وعلى أيدي هؤلاء المتطرفين الصهاينة يعاني المجتمع المسيحي في القدس كثيرا”.

وزاد قائلاً: “إخواننا وأخواتنا ضحايا لجرائم الكراهية، إذ تتعرض كنائسنا بانتظام للتدنيس والتخريب، ويتعرض رجال الدين لدينا للترهيب المتكرر”.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس إلزام البطريركية الأرثوذكسية بدفع “تعويض” بقيمة 13 مليون دولار لما يسمى بالصندوق القومي اليهودي، ما يشكل تصعيدا جديدا في مسلسل استهداف الوجود المسيحي في مدينة القدس.

وهكذا في ظل حملات استهداف المسلمين والمسيحيين ومقدساتهم من قبل “إسرائيل” تحت مُسمى “السلام”، و ممارسة الإجرام ضد كلّ ما هو غير يهوديّ في فلسطين، اتهم نيافة البطريرك الجماعات الإسرائيلية المتطرفة بتهديد وجود المسيحيين في المدينة المقدسة، بالتزامن مع محاولات العدو الممنهجة لإضعاف وتهميش وشطب الوجود المسيحيّ من مدينة القدس المحتلة ودفعهم لمغادرتها، والدليل هو تراجع أعداد المسيحيين في المدينة المقدسة من جراء سياسات تل أبيب وظلمها للفلسطينيين على حد سواء.

لقد أصبح المسيحيون بطوائفهم المختلفة أمام حقيقة مُرة اليوم، بعدما أصبح عددهم في مدينة القدس لا يتجاوز الـ 8 آلاف مسيحيّ، بعد أنْ كانوا يفوقون الـ 35 ألف مسيحيّ عام 1948، وتعود أسباب تلك القضيّة، إلى سياسات الاحتلال المتبعة بحق المقدسيين من مسلمين ومسيحيين، إلى جانب الظروف الاقتصاديّة والمعيشيّة الصعبة التي يعاني منها الأهالي نتيجة لسياسات الاحتلال العدوانيّة.

وباعتبار أنّ عدداً من العائلات المسيحيّة لم يبق لها أيّ أثر في مدينة القدس، اكد ثيوفيلوس الثالث أنّ المسيحيين أصبحوا ضحايا جرائم الكراهيةـ فيما تتعرض كنائسهم بانتظام للتدنيس والتخريب، ويتعرض رجال دينهم للترهيب المتكرر، ما يعني أنّ ما يتعرض له المسيحيون يتعرض له المسلمون، فالتهجير عن المدينة المقدسة لم يطَل المسلمين وحدهم بل طال المسيحيين أيضاً، في وقت يُجمِع فيه الفلسطينيون بمختلف أطيافهم على أنّ العدو الغاشم يسعى بكل الطرق والأساليب العدوانيّة لطمس هويتهم الإسلاميّة والمسيحيّة.

وبالتوازي مع الممارسات الصهيونيّة المتصاعدة للتضييق وتشديد الخناق على أبناء هذا الشعب على حد سواء وتعكير صفو حياتهم، يستمر الاعتداء الصهيونيّ على المقدسات كافة وبالأخص المسجد الأقصى والذي يعبره الجميع اعتداءً على المسيحيين والمسلمين في العالم، مثلما أنّ التعدي على الأوقاف المسيحيّة هو تعدٍّ على المسلمين في فلسطين التي كانت وستبقى أنموذجاً للعيش المشترك بين أبنائها، رغم التطرف من قبل العصابات الصهيونيّة.

ولا يخفى على أحد حتى حلفاء العدو، أنّ الصهاينة يستغلون هذه الفترة العصيبة على فلسطين من أجل تنفيذ مخططاتهم وجرائمهم في مدينة القدس المحتلة التي حولتها “إسرائيل” إلى مدينة أشباح بعد أن كانت تنبض بالحياة، حيث يحاول الاحتلال جعل واقع مدينة القدس أكثر مأساويّة وصعوبة، من أجل محاولة فرض السيطرة على القدس والمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، وقد أشار تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكيّة، حول الحرية الدينيّة في جميع أنحاء العالم، أنّ رجال الدين المسيحيين والحجاج استمروا في الإبلاغ عن حالات يقوم فيها يهود أرثوذكس متطرفون في القدس بمضايقتهم أو يبصقون عليهم.

إنّ الاعتداءات المستمرة التي تنتهجها القيادات الإسرائيليّة وعصاباتها، تهدف بشكل كلمل إلى إنهاء الوجود المسيحيّ كما الإسلاميّ في القدس، وسرقة العقارات والأماكن الدينيّة للمسلمين والمسيحيين ونهبا، ويعي الفلسطينيون بمختلف ألوانهم لما يُخطط لبلادهم، فالمسيحيون والمسلمون أسرة واحدة وهدف واحد للصهاينة، وشراكتهم الإنسانيّة والروحيّة والوطنيّة راسخة في الدفاع عن عاصمتهم.

موقف إسرائيليّ ضعيف

ضعيف بدا الموقف الإسرائيليّ في محاولة التستر على الإرهاب الذي يمارسه بحق الفلسطينيين بمختلف مكوناتهم، حيث إن حديث تل أبيب أنّ الواقع على الأرض بالنسبة للمسيحيين يختلف تماما عن الواقع الذي وصفه البطريرك، هو مُجرد هراء في ظل تسارع المخططات الاستيطانيّة الصهيونيّة في الضفة الغربيّة المحتلة والقدس وخاصة في السنتين الأخيرتين من أجل محاولة وسم هوية مدينة القدس كعاصمة يهوديّة لكيان الاحتلال القاتل واغتيال أيّ مساعٍ فلسطينيّة أو دوليّة لإقامة دولة فلسطينيّة في الأراضي المحتلة عام 1967 من جهة أخرى.

والمثير للسخريّة هو بيان وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال والتي ادعى أنّ “الاحتلال منذ تأسيسه، التزمت بحرية الدين والعبادة لجميع الأديان، وكذلك ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة”، في وقت لا يكف فيه جنود الاحتلال المجرم عن استهداف وقتل وتهجير الفلسطينيين ونهب أراضيهم، للهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانيّة لمصلحة الإسرائيليين اليهود، حتى الصهاينة أنفسهم لا ينكرون ذلك، لأنّهم أسّسوا كيانهم الإرهابيّ وفق منهج “القبضة الحديديّة”، وهم يؤكّدون ذلك بكل فخر في أيّ مكان ومع كل مناسبة، فمنذ يوم 14 مايو/ أيار عام 1948، عندما صُنع هذا الكيان وحصل على اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيّ بعد دقائق من إعلانه، وحتى اليوم، لم تتغير سياسة قادته قيد أُنملة، بل زادت ظلماً وعدواناً حتى وصلت إلى قمة الإجرام والإرهاب، بعد أن فرضه المستعمرون على العالم وعلى المنطقة، والتاريخ أكبر شاهد على الوحشيّة الصهيونيّة في فلسطين والمنطقة العربيّة.

بناء على ما ذُكر، لا تفرق قوات العدو العنصريّ بين المسلمين والمسيحيين في قمع واستهداف المقدسيين، فالعدو لا يفرق بين مسجد أو كنيسة، أو أوقاف مسيحيّة أو إسلاميّة، فكل الفلسطينيين مستهدفون ويراد لهم التحول إلى عابري سبيل في وطنهم وأرضهم، لكنهم ليسوا كذلك وليسوا ضيوفاً عند أحد، فالقدس والمقدسات لهم، ولأنّهم أصحاب الأرض، مُصرّون على الدفاع عن هويتها العربيّة والإسلاميّة.

وإنّ عصابات العدو منذ بداية احتلالها لفلسطين بعكس الأكاذيب الإسرائيليّة، دأبت على مهاجمة كل سكان هذه الديار، دون النظر أو الاكتراث في مرجعياتهم الدينيّة وغيرها، فعانى الجميع من هول الممارسات العدوانيّة والاعتداءات الهمجيّة التي وصلت إلى القتل والتدمير، فلم تَسلَم المقدَّسات المسيحية الدينيّة من بطشهم، ومنذ “النكبة” عام 1948، تقبع المعالم الأثريّة وكنائس وأديرة المسيحيين تحت دائرة بطش الصهاينة ونيرانهم، فيما فشل الاحتلال الغاشم في اقتلاع الفلسطينيين والمسيحيين من جذورهم.

وعليه، فان من الضروريّ على مسيحيي العالم الدفاع عن فلسطين وعن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، لأنّ ذلك وفقاً لرجال الدين الإسلاميين والمسيحيين يُعدا واجباً إنسانيّاً وأخلاقيّاً وحضاريّاً، إضافة إلى أنّ توحد القيادة السياسيّة والفصائل الفلسطينيّة ضمن مشروع وطنيّ واحد هو أكبر صفعة للصهاينةـ تتمثل في مواجهة كل جرائم العدو والمشاريع التي تعصف بالقضية الفلسطينيّة، ومحاولات اسكات واغتيال كل من يتحدث أو يدافع عن شعبه وقضيّته وحقوقه.