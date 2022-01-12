ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 23 وفاة و2829 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12932 والإصابات 1,088,329

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 23 وفاة و2829 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12932 وفاة و1088329 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 7.56 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات 28814 النشطة حالياً وصل إلى حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 85 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 83 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 634 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 32 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2045 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1046583 حالة.

كما أشار إلى إجراء 37423 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13965801.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4493514 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4088329 شخصا.

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