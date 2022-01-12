رفع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الخميس 13 وفاة و3362 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12945 والإصابات 1,091,691
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ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 23 وفاة و2829 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12932 والإصابات 1,088,329
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