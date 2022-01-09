الإفراج عن الاميرة بسمة آل سعود وابنتها، والابقاء على اعتقال محمد بن نايف ونجلي الملك عبد الله وعدد أخر من الامراء
أهم العناوين
جرينتش+2 11:33
021 ر5 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة العام الماضي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني