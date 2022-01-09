021 ر5 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة العام الماضي

ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 8 بالمئة لنهاية العام الماضي مقارنة مع عام 2019 إلى 021ر5 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري في المملكة، الذي أصدرته دائرة الأراضي اليوم الاحد، فقد انخفضت قيمة الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة بلغت 9 بالمئة مقارنةً مع عام 2019؛ لتبلُغ نحو 3ر210 مليون دينار.

وبينت الدائرة أنه تمّ إجراء مقارنات مؤشرات سوق العقار للعام الماضي مع عام 2019، ومقارنة مؤشرات شهر كانون الاول مع نظيرتها من عام 2019، ومع الشهر السابق/ تشرين الثاني من نفس العام؛ وذلك بسبب آثار جائحة كورونا على الدوام الرسمي عام 2020 وعدم اكتمال أيام العمل في جميع الشهور، وبالتالي عدم القدرة على المقارنة لعدم التكافؤ.

وعلى المستوى الشهري، انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الاول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت13 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، ليبلُغ569 مليون دينار.

وسجلت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الاول من العام الماضي انخفاض بنسبة بلغت 14بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019 لتبلُغ قرابة 2ر25 مليون دينار.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال العام الماضي بنسبةٍ بلغت32 بالمئة ، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 21 بالمئة ، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت36 بالمئة مقارنةً مع عام 2019.

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