الإفراج عن الاميرة بسمة آل سعود وابنتها، والابقاء على اعتقال محمد بن نايف ونجلي الملك عبد الله وعدد أخر من الامراء
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جرينتش+2 11:33
وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا من “فتح”، ورسالة من عباس للأسد تؤكد عمق العلاقة بين الفلسطينيين والسوريين
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