الإفراج عن الاميرة بسمة آل سعود وابنتها، والابقاء على اعتقال محمد بن نايف ونجلي الملك عبد الله وعدد أخر من الامراء
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اخيرا وبعد قرابة 3 أشهر من إجراء الانتخابات.. البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته اليوم الاحد، ونواب الصدر يرتدون الأكفان
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