عباس ينعي الوزير السابق في السلطة جميل الطريفي

رام الله: توفي الوزير الفلسطيني الأسبق جميل الطريفي في مدينة رام الله، مساء اليوم الجمعة.

نعى الرئيس محمود عباس، الوزير الأسبق جميل الطريفي (أبو يوسف) وتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقد شارك الوزير الطريفي في وفد مفاوضات طابا 93 – 94، وكان أول وزير للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، وانتخب نائبا في المجلس التشريعي الأول عام 1996 عن مدينة رام الله والبيرة.

ولد الطريفي في قرية دير طريف في قضاء الرملة عام 1947، وهجر مع عائلته إلى رام الله إثر النكبة عام 1948.

حصل على درجة البكالوريس في الحقوق من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1970.

ومن المقرر ان تجري مراسم تشييع رسمية للوزير الطريفي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله عند الساعة 11:15 من صباح يوم غد السبت.