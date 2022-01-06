استشهاد الشاب بكير حشاش خلال اشتباك مسلح فجر اليوم مع جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس/ فيديو

نابلس – وكالات

استشهد، فجر اليوم الخميس، الشاب بكير محمد موسى حشاش (21 عاما) خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقد أفادت مصادر محلية أن اشتباكا مسلحا ومواجهات عنيفة دارت أمام مخيم بلاطة عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية، أسفرت عن إصابة الشاب حشاش الذي استشهد متأثرا بإصابته بعد نقله الى مستشفى رفيديا.

وانسحبت قوات الاحتلال بعد اعتقال الشاب محمد سلامة من منطقة بلاطة البلد المجاورة للمخيم.

وقد خرجت عقب ورود نبأ استشهاد حشاش مسيرة غاضبة في شوارع مخيم بلاطة، طالبت فصائل المقاومة بالرد على الجريمة.

قد وشوهدت والدة الشهيد حشاش وهي تودعه بالزغاريد بعد وصوله إلى مستشفى “رفيديا”، وسط تجمع لأهالي الشهيد وأقربائه وأصدقائه في المستشفى.

بدورها، نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) الشهيد البطل المجاهد بكير حشاش من مخيم بلاطة.

وقالت الحركة في بيان : “ألف تحية لروح الشهيد البطل ولكل أبطال فلسطين، وتحية لنابلس ولثوار مخيم بلاطة”.

وأضاف البيان : “ستبقى مقاومة الاحتلال وعنفوان الشباب الثائر في الضفة الغربية وفي القلب منها القدس المحتلة وفي كل أرجاء فلسطين شوكة في حلق هذا العدو الغاصب حتى إنهاء الاحتلال، وستظل قوافل الشهداء منارة تضيء لشعبنا الطريق نحو الحرية والاستقلال، وتطهير قدسنا وأقصانا ومقدساتنا من دنس الاحتلال ومستوطنيه الغاصبين”.

وتابع إن “رصاص المقاومة الذي يعلو أكثر فأكثر في ربوع الضفة الباسلة، يعلن بوضوح أن مسيرة المقاومة المتصاعدة مستمرة يحتضنها شعبنا المؤمن بحقوقه والمتمسك بثوابته”.

وتقدمت حركة حماس بالتعازي لشعبنا المرابط ولذوي الشهيد ولأمه الصابرة المحتسبة، ولمخيم بلاطة المجاهد. كما أكدت أنَّ دماء الشهيد بكير حشاش، ودماء كلّ شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، وستكون لعنة تطارد قادة العدو وجيشه الجبان، وستبقى هذه الدماء الطاهرة وقودا لجماهير شعبنا، في كلّ شبر من أرض فلسطين، لمواصلة طريق المقاومة والصمود حتى تحقيق وعد الله بالنصر والتمكين.

#شاهد| وداع الشهــ ـيــد باكير حشاش داخل مستشفى رفيديا بنابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال أمام مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/JMyJu8cwrj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 6, 2022

#شاهد| مسيرة غاضبة جابت شوارع مخيم بلاطة عقب استشــهاد الشاب باكير حشاش برصاص قوات، فجر اليوم. pic.twitter.com/b61kvYrgKu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 6, 2022