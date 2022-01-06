إحباط عملية تزييف عملة، وضبط ربع مليون دينار مزيفة

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات عملية كبيرة لتزييف العملة وضبطت ربع مليون دينار مزيفة بحوزة شخصين في محافظة جرش.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص بعرض عملات نقدية مزيفة للبيع في محافظة جرش، حيث شكل فريق تحقيق خاص من الادارة لمتابعة تلك المعلومات والتأكد منها.

واضاف ان فريق التحقيق تمكن من خلال جمع المعلومات ومتابعتها من تحديد هوية شخصين تورطا في تلك القضية وكانت مهمة الشخص الاول تزييف العملة فيما يقوم الثاني بمحاولة بيعها وترويجها، ووضعت خطة لضبط الشخصين قبل مباشرتهما ببيع وترويج تلك العملة المزيفة في الاسواق.

واشار الى انه تم القاء القبض على المشتبه به الاول وعثر بحوزته على عينات من العملة المزيفة وجرت بعد ذلك مداهمة منزل المشتبه به الثاني الذي القي القبض عليه، وعثر داخل منزله على طابعات ومعدات تستخدم لتزييف العملة اضافة الى اوراق نقدية مزيفة من مختلف الفئات قدرت بما يقارب الربع مليون دينار.

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