الى المضبوعين العرب.. رئيس اسرائيل يدب الصوت ويعلن بالغ القلق جراء تدهور ثقة الجمهور اليهودي بالجيش واجهزة الامن
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جرينتش+2 03:10
الملك يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي “لبحث عدد من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”
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