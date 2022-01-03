طقس بارد اليوم الاثنين وزخات خفيفة مساء الغد في مناطق متفرقة

تكون الأجواء اليوم الاثنين باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر، ومن خطر تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة وغائمة جزئياً، ومع ساعات الليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع قليل على الحرارة يوم الخميس، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 4، وفي مرتفعات الشراة 10 – 2، وفي مناطق البادية 15 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 5، وفي الاغوار الشمالية 21 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 12، وفي البحر الميت 21 – 11، وفي خليج العقبة 19 – 10 درجات مئوية.

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