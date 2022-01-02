طائرات الاحتلال تقصف اهدافاً في قطاع غزة فجر اليوم الاحد.. والمقاومة تتصدى لها بصاروخين من طراز “سام 7″/ فيديو

غزة – وكالات

أكدت حركة “حماس”، أن المقاومة الفلسطينية ستواصل أداء واجبها في الدفاع عن شعبها وتحرير أرضها ومقدساتها.

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح مكتوب له فجر اليوم الأحد، أن استهداف الاحتلال لبعض النقاط والأراضي الزراعية في قطاع غزة رداً على سقوط صواريخ للمقاومة أمام سواحل (تل أبيب)؛ عدوان يضاف لسجل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: “ستظل مقاومتنا تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا و تحرير أرضنا ومقدساتنا، قابضة على الزناد متمسكة بسلاحها حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة، ولن ينال العدو ومستوطنوه سوى الخيبة والانكسار، وسينتصر شعبنا ومقاومته الباسلة في هذه المعركة لأننا أصحاب الحق والإرادة”.

ووجه قاسم التحية لرجال المقاومة “الذين تصدو لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة، وكل التحية لأبناء شعبنا الأبطال الذين يقفون على خطوط المواجهة مع العدو في سجون الاحتلال وفي القدس والضفة والنقب وغزة”.

جيش الاحتلال يستهدف مواقع المقاومة بقطاع غزة

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت، ليلة السبت/الأحد، غارات على موقع “القادسية” التابع للمقاومة غرب خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات استهدفت الموقع بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله.

وأضافت أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة أطلقت نيرانها تجاه طائرات الاحتلال؛ التي لا زالت تحلق في سماء القطاع حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وفي السياق ذاته؛ استهدفت مدفعية الاحتلال ثلاث نقاط رصد لفصائل المقاومة شمال غرب القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف.

وفي بيان صدر بعد الاستهدافات، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أنّ طائرات حربية مقاتلة وطائرات هليكوبتر هاجمت سلسلة من الأهداف التابعة لحماس، منها مجمع لتصنيع الصواريخ، وقصفت الدبابات عدة مواقع عسكرية على حدود قطاع غزة.

وحمل الجيش الإسرائيلي، حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتداعيات الأعمال المنطلقة من القطاع.

وصباح امس السبت؛ زعم جيش الاحتلال أن صاروخين أُطلقا من قطاع غزة، وسقطا في عرض البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل ما يسمى بمنطقة “غوش دان” وسط الأراضي المحتلة عام 48، والتي تضم “تل أبيب”.

ولم تعلن أية جهة عن مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، ولم تصدر أي جهة فلسطينية تعقيباً على الحادث.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، مساء السبت، إن القوات الإسرائيلية قررت الرد على إطلاق الصاروخين، بينما توقعت مصادر إسرائيلية أن يتم شن غارات محدودة على القطاع.

المقاومة ترد بصاروخين من طراز “سام 7”

وأعلنت مصادر في المقاومة الفلسطينية في غزة، أنها استهدفت مروحيات للاحتلال الإسرائيلي أغارت، ليلة السبت/الأحد، على قطاع غزة، بصاروخين من نوع “سام 7” المضاد للطيران.

وقالت أن وحدات الدفاع الجوي للمقاومة أطلقت، فجر اليوم صاروخيين أرض – جو، مضاد للطائرات من نوع “سام 7″، تجاه المروحيات الإسرائيلية التي كانت تحلق غرب مدينة غزة.

وأكدت أنه وبعد إطلاق صاروخي “سام 7” في استهداف إحدى المروحيات، غادرت وعلى وجه السرعة كافة الطائرات الإسرائيلية، أجواء القطاع بعد أن قصفت موقع القادسية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذه من المرات القليلة التي تستخدم المقاومة هذا النوع من المضادات “سام 7 ستيريلا” روسي الصنع في التصدي لطائرات الاحتلال، حيث عادة ما تستخدم المضادات الأرضية، عبارة عن رشاشات ثقيلة من “عيار 14.5”.

يُذكر أن صاروخ “سام 7” هو نظام دفاع جوي صاروخي محمول على الكتف من نوع أرض-جو، يبلغ مداه 3700 م، وهو صاروح سوفيتي الصنع، دخل الخدمة عام 1968، ويعمل بنظام التوجيه الحراري.

#شاهد: لحظة استهداف طائرات الاحتلال لموقع القادسية التابع للمقـاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/9MRH0kLoJ8 — عزام العبادلة 🇵🇸 (@azzam19951) January 1, 2022