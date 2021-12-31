توقف مراكز التطعيم ضد كورونا يوم غد السبت واستئنافه الاحد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن توقف مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بإعطاء المطاعيم للمواطنين يوم غد السبت فقط، وذلك بسبب العطلة الرسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن فرق التطعيم ستستأنف عملية اعطاء المطاعيم في المراكز المعتمدة في اليوم الذي يليه وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي.

يذكر أن الوزارة تنشر يومياً عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء المراكز التي يتوافر فيها مطاعيم فيروس كورونا المختلفة ولجميع الجرعات.