لأول مرة منذ 2012.. تعيين سفير للبحرين لدى سوريا

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين سفير للمملكة لدى سوريا، لأول مرة منذ عام 2012، بعد إغلاق المنامة سفارتها في دمشق إبان اندلاع الحرب على سورية.

وجاء في المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية: “يُعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض”.

وأغلقت البحرين سفارتها لدى دمشق وسحب كل الدبلوماسيين والعاملين بها في آذار/مارس 2012 بعد اندلاع الحرب في سوريا، ثم أعادت فتح السفارة مرة أخرى كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقطعت معظم دول الخليج العلاقات مع سوريا مع اندلاع الحرب هناك، وأبدت دعمها لفصائل المعارضة السورية، بخلاف سلطنة عُمان التي قررت الاحتفاظ بعلاقاتها مع دمشق.