خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 33 وفاة و1845 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12653 والإصابات 1,063,405
أهم العناوين
جرينتش+2 01:59
وزارة الصحة تُعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 34 وفاة و2220 إصابة بفيروس كورونا، و466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني