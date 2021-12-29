قطر تعيد الأردن إلى القائمة الحمراء للسفر اعتبارا من السبت المقبل

الدوحة 29 كانون الأول (بترا) – أعادت وزارة الصحة القطرية، الاردن إلى القائمة الحمراء إلى جانب 5 دول عربية اخرى، بموجب تحديث أعلنته، اليوم الاربعاء، عن قوائم الدول ضمن سياسة السفر والعودة، حسب تصنيف خطورة جائحة كورونا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل، وحتى ذلك الحين، سيبقى الأردن ضمن قائمة الدول الخضراء.

وقد شملت القائمة الى جانب الاردن، الإمارات والسعودية ولبنان والسودان والجزائر.

واشار البيان الى انه تم الإبقاء على مصر ضمن قائمة الدول الحمراء الاستثنائية، وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه القائمة.

وأوضحت الوزارة، الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقوائم الخضراء والحمراء والحمراء الاستثنائية، فيما يخص فحص كورونا والحجر الصحي.

ولا يطلب من المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء، سوى إجراء فحص (بي سي آر) قبل المغادرة وبعد الوصول، دون الحاجة لحجر صحي، ولكن سيطلب من غير المحصنين القادمين من دول هذه القائمة حجرا منزليا لمدة 7 أيام.

وسيتم اعفاء القادمين إلى قطر والحاصلين على اللقاح، من دول القائمة الحمراء من الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر في حال ظهور النتيجة سلبية، وغير ذلك يتوجب عليهم الخضوع لحجر فندقي لمدة يومين، أما غير المحصنين من هذه الدول فسيطالبون بحجر فندقي لمدة 7 أيام، وإجراء اختبار (بي سي آر) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى قطر، فضلا عن إجراء اختبار (بي سي آر) ثان في فندق الحجر الصحي بعد وصولهم.

وفيما يتعلق بالقائمة الحمراء الاستثنائية، فسيطبق على المسافرين المحصنين من دول هذه القائمة، ذات الإجراءات المتعلقة بالقائمة الحمراء، أما المسافرين غير المحصنين، فممنوع عليهم دخول قطر.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة