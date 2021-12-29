امتحانات الدورة التكميلية للثانوية العامة تبدأ غداً الخميس

يتقدم 29095 طالباً وطالبة من طلبة الثانوية العامة المشتركين في الدورة التكميلية يوم غد الخميس، لامتحان التربية الإسلامية في أول امتحان في الدورة التكميلية التي تبدأ غدا وتنتهي في 22 كانون الثاني المقبل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، اليوم الاربعاء، سيتم توزيع المتقدمين للامتحان على 421 مركزاً للامتحانات تضم 1012 قاعة، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة 11.00 صباحاً. واعلنت الوزارة في وقت سابق، ان على الطلبة المشتركين في الامتحان ممن لم يتمكنوا بعد من تلقي أي جرعة من مطعوم فيروس كورونا أو تلقوا جرعة واحدة فقط منه، الحصول على فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة ساري المفعول مدة 48 ساعة وإظهاره للمعنيين للسماح لهم بدخول قاعة الامتحان.

كما أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة/الامتحان التكميلي للعام الحالي.

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