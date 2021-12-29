أجواء باردة واحتمال سقوط زخات متفرقة شمال ووسط المملكة

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، اقل من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة احيانا، وباردة في أغلب مناطق المملكة، ويحتمل مع ساعات المساء والليل سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الجمعة، تدريجيا بامتداد منخفض جوي يتمركز على سواحل مصر حيث تنخفض الحرارة قليلا وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتكاثر كميات الغيوم، وتكون الأجواء غائمة وتهطل الامطار في العديد من المناطق.

وتكون الأمطار غزيرة احيانا ولفترة محدودة في اجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الاجواء، السبت، باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع سقوط زخات من الامطار في العديد من المناطق خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة 13 – 3، وفي مناطق البادية 15 – 4، وفي مناطق السهول 13 – 5، وفي الاغوار الشمالية 21 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 14، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة 22 – 11 درجة مئوية.

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