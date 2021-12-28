عدوان إسرائيلي يستهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية ويؤدى إلى اشتعال الحرائق وحدوث أضرار مادية كبيرة/ فيديو

اللاذقية – سانا

نفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه حوالي الساعة 21ر3 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وأشار المصدر إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان.

إلى ذلك قال الرائد مهند جعفر، قائد فوج إطفاء اللاذقية لمراسل سانا إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخماد النيران المشتعلة في ساحة الحاويات بالميناء جراء العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

وفي السياق، أشار مراسل سانا في اللاذقية إلى تضرر مشفى الندى وبعض المباني والمحال التجارية المجاورة للمرفأ جراء العدوان الإسرائيلي.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ في السابع من الشهر الجاري عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.