شكوى من النائبين حواري وفريج بحق الرياطي وأبو يحيى

دكرت المصادر النيابية ان النائبين اندريه حواري وشادي فريج قد تقدما، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى رئاسة مجلس النواب بحق زميليهما حسن الرياطي وسليمان أبو يحيى.

وقالت المصادر ان رئاسة المجلس قد قامت بتحويل هذه الشكوى إلى اللجنة القانونية.

وكانت قد اندلعت مشاجرة تحت قبة البرلمان، بعد طرد الدغمي للنائب سليمان ابو يحيى قائلا: اخرس واطلع برا”، قبل رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

وبعد عودة النواب الى القبة توجه الدغمي للاتعذار من ابو يحيى، إلا أن الاخير رفض اعتذاره قائلا له: “خرسة تخرس بوزك”.

وعلى اثر ذلك اندلعت مشاجرة واسعة بالايدي اشتبك فيها شادي فريج وسليمان أبو يحيى وحسن الرياطي، وأندريه حواري، وأحمد السراحنة وعبدالرحمن العوايشة، وفادي العدوان.