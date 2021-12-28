بعد مشاجرة كبيرة تحت القبة وملاسنة حادة بينه وبين نائبين.. الدغمي يرفع جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور الى الغد

قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، اليوم الثلاثاء، رفع جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، الى يوم غد الاربعاء، بعدما نشبت مشاجرة كبيرة تحت القبة البرلمان بين مجموعة من النواب وصلت للضرب واللكم ،وسط صمت رئيس مجلس النواب.

وكان أحد النواب قد طلب من الدغمي رفع الجلسة بأسرع وقت، قائلاً له: “يا سيدي ارفع الجلسة صرنا مسخرة قدام الناس”.

الدغمي تأنى بقراره رغم طلب النواب ومساعديه برفع الجلسة، ولكنه لبى طلبهم لاحقاً ويرفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء

وقبلها كان الدغمي قد قرر رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، بعد فوضى بين النواب اعتراضا على مداخلة لرئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات.

مجلس النواب، بدأ الثلاثاء، بمناقشة مشروع تعديل الدستور بعد إقراره من لجنته القانونية، حيث قال العودات، خلال الجلسة إن “اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم”، موضحا أن “اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية”.

العودات، أشار إلى أن “إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة (الأردنيون) في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين”.

اما الدغمي، فقد قال في رده على اعتراض النائب صالح العرموطي على تواصل وزراء مع النواب، إن من حقّ الحكومة التواصل مع أعضاء مجلس النواب، موضحا أن “التعديلات الدستورية مقترح جاء من الحكومة ومن حق الحكومة التسويق لها”.

واضاف الدغمي إن “جميع المقترحات ستناقش تحت قبة البرلمان وفق النظام الداخلي للمجلس.

كما هدد الدغمي بإخراج من يخالف النظام من تحت القبة، بعد جدل مع النائب رائد سميرات الذي استخدم خلال كلمته لفظ “عيب”، واعتبرها الدغمي إهانة للمجلس.

وبعد دقائق قليلة حدثت مشادة كلامية بين الدغمي والنائب سليمان أبو يحيى ليقول له الدغمي ” إخرس” و “إطلع برا”.

وقد ساد التوتر تحديدا تحت القبة إثر مداخلة رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات في تبرير كلمة الأردنيات التي أضيفت بالتعديلات الدستورية، قبل أن ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

وبدأ المجلس اليوم بمناقشة التعديلات الدستورية، التي أقرتها “قانونية النواب” أول من أمس، في وقت وافق فيه المجلس في جلسة عقدها أمس على مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقد بدأت المداخلات، خلال الجلسة، من قبل النواب برفض إضافة كلمة الأردنيات بعد كلمة الأردنيين في التعديلات الدستورية.

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