ميرزا بولاد رئيسًا لكتلة القرار النيابية

توافقت كتلة القرار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، على تزكية النائب ميرزا بولاد رئيسًا للكتلة، والنواب: سليمان القلاب نائبًا للرئيس، وروعة الغرابلي مقررًا، وعطا إبداح ناطقًا إعلاميًا، فيما تم اختيار النائب هايل عياش ممثلًا للكتلة بالمكتب التنفيذي.

وتضم هذه الكتلة كلاً من النواب: ميرزا بولاد، جميل الحشوش، عبد المحسيري، هيثم زيادين، مجدي اليعقوب، سليمان القلاب، عطا إبداح، هايل عياش، محمد الظهراوي، حسين الحراسيس، عبدالحليم الحمود، روعة الغرابلي، وفواز الزعبي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة