ترجيح تثبيت أسعار المحروقات وبند الوقود للشهر المقبل

اعلن الباحث في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي إنه من المتوقع تثبيت أسعار المحروقات مع بداية العام القادم 2022، إضافة إلى تثبيت بند أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.

وقال في تصريح صحفي أن استكشاف آبار جديدة للنفط في الأردن سيعمل على تقليل استيراد المواد النفطية من الخارج مما سينعكس على تحسن مستوى الإيرادات.

وحول رفع أسعار الكهرباء فقد توقع الشوبكي العمل بالتعرفة الجديدة للكهرباء خلال الربع الأول من العام القادم 2022 وفق ما اعلنته الحكومة في وقت سابق.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية السابقة هالة زواتي قد قالت في تصريح سابق إن الشريحة المنزلية التي تستهلك أكثر من 600 كيلو واط شهرياً لن تكون مدعومة بالتعرفة الكهربائية الجديدة ابتداء من عام 2022.