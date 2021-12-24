مستوطن يدهس فلسطينية ستينية على طريق رام الله – نابلس بشكل متعمد صباح اليوم ثم يلوذ بالفرار/ فيديو

نابلس- استشهدت امرأة فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، بعد أن دهسها مستوطن متطرف على طريق رام الله نابلس ولاذ بالفرار.

وقال شهود عيان أن الحادث وقع بالقرب من قرية سنجل على طريق رام الله نابلس، وأن المُسنة (55 عاما) ارتقت متأثرة بإصابتها الخطيرة؛ إثر دهسها بشكل متعمد من قبل المستوطن “الذي لاذ بالفرار من المكان”.

ووفقا لمصادر اولية، فإن الشهيدة هي المسنة، غدير انيس مسالمة من سنجل.

وقد وصلت طواقم الإسعاف والطوارئ وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مكان الحادث، حيث تم نقلها بسيارة إسعاف فلسطينية وقد أصيبت بجروح خطيرة، ثم أعلن عن استشهادها فيما بعد.

وكان مستوطن قد دعس طفلتين عام 2014، في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى استشهاد إحداهن وهي الطفلة إيناس شوكت دار خليل، وإصابة تولين عصفور بجروح تسببت بإعاقتها مدى الحياة.

وقد صعّد المستوطنون منذ عدة أيام من وتيرة اعتداءاتهم على شعبنا، وأصابوا عددا من المواطنين بجروح، وتسببوا بخسائر في الممتلكات. وتركزت اعتداءات المستوطنين على قرية برقة شمال نابلس، حيث هاجموا منازل المواطنين واعتدوا عليهم، وحطموا شواهد القبور، وقطعوا أشجارا.

#فيديو لحظة استشهاد المسنة الفلسطينية غدير مسالمة، عقب دهسها من قبل مستوطن على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله. pic.twitter.com/SZGPuUfjKl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 24, 2021

#فيديو مستوطن يدهس مسنة فلسطينية تبلغ من العمر 60 عامًا قرب رام الله ويلوذ بالفرار pic.twitter.com/TewZ8eJiMg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 24, 2021