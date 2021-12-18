الزعبي رئيساً لاتحاد المهندسين العرب

فاز نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي برئاسة اتحاد المهندسين العرب خلال انتخابات الاتحاد التي جرت، اليوم السبت، على هامش اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد التي تعقد في دمشق.

وقال سمارة في تصريح صحفي، أن الاتحاد أكد أهمية الأردن في تعزيز التعاون العربي المشترك والتنسيق لمشاريع اعادة الاعمار في المناطق التي تضررت في بعض الدول العربية.

قد وشارك في الاجتماع ممثلون عن النقابات والجمعيات الهندسية في كل من مصر، العراق، فلسطين ولبنان وتونس وليبيا والمغرب وسلطنة عمان والبحرين والأردن، بالإضافة الى الدولة المستضيفة سوريا.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة