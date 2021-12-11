مؤسّسة الفكر العربي تعقد لقاءً افتراضياً حول مسابقة القصّة القصيرة

بمناسبة اليوم العالَمي للّغة العربيّة، اعلنت مؤسّسة الفكر العربي عن عقد لقاء افتراضي حول مسابقة “القصّة القصيرة بأقلامِهم”، وذلك في إطار مشروعها الإسهام في تطوير تعليم اللّغة العربيّة وتعلّمها “عربي21″، يوم الأربعاء 15 ديسمبر الجاري، عند الساعة 5:00 عصراً بتوقيت بيروت.

ويهدف اللّقاء إلى إبراز أهمّية هذه المسابقة، وتشجيعِ تلامذةِ المرحلة الثانويّة على الكتابةِ الإبداعيّة باللّغة العربيّة، فضلاً عن توفير نصوص موجّهة للأطفالِ والناشئة، تنسجم مع اهتماماتهم وتطلّعاتهم. كما تهدف إلى التعريف بالفائزين في الدورة الرابعة من مسابقة القصّة القصيرة بأقلامهم والتشبيك في ما بينهم.

للمشاركة في الندوة الرجاء التسجيل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3DyfbHu