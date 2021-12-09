اجواء باردة اليوم الخميس وارتفاع قليل على الحرارة غدا

تكون الأجواء، اليوم الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الصباح في المناطق التي تشهد هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

وتكون الأجواء أكثر برودة ليلآ في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

ويطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول والبادية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 12 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 4، وفي مرتفعات الشراة 12 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 5، وفي مناطق السهول 15 – 6، وفي الاغوار الشمالية 22 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 24 – 16 درجة مئوية.

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