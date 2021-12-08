وقفة أمام مجلس النواب للتنديد باتفاق “الماء مقابل الكهرباء”

نفذ مئات الناشطين، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، تنديدا باتفاق النوايا الموقع بين الأردن ودولة الاحتلال لتبادل “الماء مقابل الطاقة”.

وجاءت الوقفة بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة، والحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، بالتزامن مع عقد مجلس النواب جلسة رقابية للنظر في اتفاق النوايا، وسط مطالبات لأعضاء المجلس بضرورة إبطال الاتفاقية، لما تشكله من خطوره بالغه على السيادة الأردنية.

وقد رفع المشاركون في الوقفة، شعارات تطالب بإلغاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، على رأسها اتفاقية السلام “وادي عربة” واتفاقية الغاز، إضافة إلى اتفاقية “الماء مقابل الكهرباء”.

وشددوا على ضرورة عدم ترك السيادة الأردنية رهنا للمحتل، الذي لا يحفظ العهود والمواثيق، مطالبين أبناء الشعب الأردني من كافة أطيافه برفض الاتفاقية والتعبير عن ذلك بكافة السبل المتاحة.

كما دعا المشاركون في الوقفة الحكومة الى ضرورة البحث عن بدائل لتأمين المياه دون الحاجة إلى اللجوء لدولة الاحتلال، و البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية وطنية تؤمن المياه سواء من خلال مشاريع محلية أو من بالشراكة مع الدول العربية المجاورة.