الرجيم يدفع شويكار للاقتداء بالست زبيدة زوجة هارون الرشيد

كانت النجمة الجميلة شويكار من الفنانات اللوتى يتمتعن بجمال وخفة وقدرة على تقديم الاستعراضات بشكل كبير، كما تمتعت الفنانة الجميلة بقوام لا هو بالنحيف ولا هو بالبدين، فقد كانت تتبع نظاماً غذائياً مثل باقى النجمات اللوتى كن يحرصن على رشاقة القوام باتباع الريجيم.

اتبعت الفنانة الجميلة شويكار رجيماً أثناء استعدادها لتقديم مسرحية سيدتي الجميلة، ولكنها ملت من هذا النظام فذهبت لأحد الأطباء وسألته : هل النحافة دليل على الصحة ؟ فأجابها الطبيب : بالعكس فقد تكون طريقاً للمرض، وأكد لها الطبيب انه طالما أن زيادة وزن المرأة معقولة ولا تشعر بأية أعراض مرضية ولا هي السمينة أو النحيفة، فإن ذلك يكون أمراً طبيعياً ، ولا تكون المرأة في حاجة إلى اتباع ريجيم.

وما كان من شويكار إلا أن كتبت الأسئلة وإجابات الطبيب عليها في ورقة، وطلبت منه التوقيع عليها، وهو ما استجاب له الطبيب.

عادت شويكار إلى زوجها الفنان فؤاد المهندس وقالت له :” أنا من النهار دة ضد الريجيم” ، وأخرجت الورقة التي وقع عليها الطبيب ليراها زوجها الفنان الكبير، وضحكت شويكار وقالت للمهندس:” عارف التاريخ سجل اسم الست زبيدة زوجة هارون الرشيد ليه”، فأجاب المهندس :” لا مش عارف”، فداعبته قائلة :” لأنها مكانتش عاملة ريجيم ولا كان عودها زى عود القصب”.

واستكملت شويكار محاولاتها لإقناع المهندس بعدم جدوى الريجيم قائلة :” وعارف شهرزاد أفلتت من الموت على يد شهريار ازاى ” ، فأجاب الفنان الكبير :” علشان حكت له حواديت ” ، فضحكت شويكار قائلة :” لأ، علشان كان جسمها يملى العين”، فضحك فؤاد المهندس ، وبدأت شويكار تشرح له كيف أن الريجيم يمكن أن يؤثر على الصحة ، وأن الفنانة إنسانة عادية وليس مطلوباً منها أن تكون مانيكان، والمرأة العادية قد تكون نحيفة وقد تكون ممتلئة القوام، المهم ألا تكون بدينة.

وكانت شويكار قد اتبعت نظاماً غذائياً وريجيماً قاسياً لفترة لم تكن تأكل خلالها سوى اللحوم المشوية والسلطات، وخلال هذه الفترة فقدت بضع كيلوات من وزنها ، ولكنها أصبحت أكثر عصبية ولم تعد تنام بالشكل الكافي، لذلك لم ترض عن حالتها وذهبت للطبيب لاستشارته ، وفرحت بإجاباته، وبعدها لم تعد تتبع أي ريجيم قاس، ولكنها كانت تضع بعض الضوابط حتى لا يزيد وزنها بصورة لا ترضيها، بل تظل محتفظة بجمالها،

وهكذا ظلت الفنانة الجميلة شويكار طوال مراحل عمرها ملفوفة القوام ، لا تعانى من السمنة أو النحافة، ولكنها تأخذ بالمثل القائل أن “خير الأمور الوسط”.