مقتل طالب طعنًا في شجار بالجامعة الأمريكية بمدينة جنين/ فيديو

لقي طالب جامعي مصرعه طعنًا بالسكين وأصيب ثلاثة آخرون بجراح طفيفة، إثر شجار كبير وقع بين طلبة من الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين، ظهر اليوم السبت.

وأكد مدير مستشفى الرازي فواز حماد في تصريح صحفي، أن شابًا وصل إلى المستشفى مصابًا بطعنة في البطن، ثم فارق الحياة متأثرًا بإصابته

وأشار إلى أن الشاب من بلدة جبع في جنين، اسمه مهران خليلية (21) عامًا.

وبحسب حماد، فقد وصلت إلى المستشفى ثلاث إصابات أخرى وحالتها طفيفة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح مقتضب إن “مواطنا قتل وأصيب عدد آخر بجراح في شجار أمام الجامعة الامريكية بجنين”.

وأكد أن “الشرطة والأجهزة الأمنية تدفع بتعزيزات كبيرة للمكان”.

ولم يذكر المتحدث مزيدًا من التفاصيل حول الحادث.

وعلى اثر الشجار، تم إخلاء الحرم الجامعي وإغلاق أبواب الجامعة حتى إشعار آخر.

ومؤخرًا تكررت حوادث القتل والاعتداء في أنحاء الضفة الغربية المحتلة والتي وصلت حد الاشتباكات المسلحة.

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#فيديو| لحظة طعن الطالب مهران خليلية في الجامعة الأمريكية بـ #جنين، حيث تم الاعلان عن وفاته فور وصوله للمستشفى pic.twitter.com/nEeZToHtxn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 4, 2021