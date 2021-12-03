وزارة الداخلية: لا تغيير على استخدام القاعات وصالات الأفراح وإقامة الحفلات

عمان 3 كانون اول (بترا)- أكدت وزارة الداخلية، انه لا تغيير على أوامر الدفاع الخاصة باستخدام القاعات وصالات الأفراح وإقامة الحفلات، وأن الحفلات والمناسبات التي تم الموافقة عليها مسبقاً سارية المفعول.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، انه سيتم تكثيف حملات التفتيش للتأكد من التزام المنشآت بالبروتوكولات الصحية واوامر الدفاع من قبل الحكام الاداريين والامن العام. وشددت الوزارة على ضرورة التزام منشآت الاحتفالات بالإعداد المسموحة وعدم السماح بدخول أي شخص لا يحمل “سند أخضر”

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الدخول الى قاعات الافراح والحفلات يتطلب ان يكون الشخص محصن بجرعتين او يحمل فحص pcr سلبي ( سند اخضر ).

وقالت، انه واعتباراً من بداية العام القادم لن يسمح لموظفي القطاعين العام والخاص ومرتادي المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة بالدخول إلى هذه المرافق دون أن يكون حاصل على جرعتي مطعوم.

وكان محافظة العاصمة ياسر العدوان قد قرر وقف جميع الحفلات الغنائية، داخل عمان، وحتى إشعار آخر، بعد فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماع لحفل غنائي بشكل يخالف أوامر الدفاع.

وبحسب قرار العدوان، فإنه سيتم إلغاء كافة التصاريح التي صدرت سابقا بإقامة حفلات غنائية في العاصمة اعتبارا من الجمعة.

إلى ذلك، فقد طالب محافظ العاصمة باستدعاء القائمين على الحفل الغنائي الذي أقيم في بوليفارد العبدلي مساء أمس الخميس، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم أمر الدفاع.

وكان مواطنون قد بثوا مقاطع مصورة تظهر اكتظاظا للمواطنين بدون تباعد وارتداء كمامات داخل بوليفارد العبدلي، وهو ما أثار غضبهم الشديد بالتزامن مع معاناة المملكة مع الموجة الثالثة من وباء كورونا.