“العمل الإسلامي” يرفض تدخل الحكام الإداريين في أنشطة الاحزاب داخل مقراتها

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بوقف تدخل الحكام الإداريين في أنشطة الأحزاب السياسية المقامة داخل مقراتها خلافاً لقانون الأحزاب، ووقف العمل بقانون الدفاع وما وصفه الحزب بالممارسات التعسفية الخارجة عن القانون التي يمارسها الحكام الإداريون في مواجهة الأحزاب.

وأشار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى ما قام به متصرف لواء عين الباشا من استدعاء رئيس فرع الحزب هناك واحتجازه لعدة ساعات والضغط عليه لوقف نشاط يقام داخل مقر الفرع بعنوان ” عينك على الأقصى” يوم السبت 27-11 وتزويده لكتاب يمنع النشاط استناداً لقانون الدفاع.

وأضاف العضايلة “لقد أصبح قانون الدفاع الذي تستخدمه الحكومة مشجباً للاعتداء على الحريات العامة والحزبية وبشكل يخالف البروتوكول الصحي الذي أصدرته لفتح القاعات والذي يسمح بإقامة المناسبات في القاعات لعدد يصل إلى 200 شخص، وهو ما يؤكد المزاجية وازدواجية المعايير حتى في تطبيق أوامر الدفاع”.