الجالية الأردنية في قطر تشيد بأداء منتخب النشامى أمام السعودية

سادت مظاهر الفرح أوساط الجالية الأردنية في قطر عقب فوز منتخب النشامى على السعودية في المباراة التي جرت مساء أمس في استاد المدينة التعليمية الدولي بهدف دون رد. واشتعلت المدرجات بأصوات الزغاريد والأهازيج الأردنية التي عبرت عن رضا الجماهير الحاضرة بأداء الفريق المميز الذي نال فوزه المستحق. ووصف عدد من المحللين الرياضيين بعد انتهاء المباراة، أداء منتخب النشامى بـ “الرجولي”، وأفضليته الواضحة منذ بداية المباراة والتي ترجمها لاحقا بتسجيل هدف الفوز.

وأكد المحللون الرياضيون أن جمهور النشامى كان الأجمل في المباراة، والحلقة الأقوى.

وقال مراسل قنوات “بين سبورت” من قلب استاد المدينة التعليمية، “إن جمهور النشامى نوّر الدوحة ونوّر المباراة”، مضيفا: لقد استمتعت كثيرا بأداء الجماهير الأردنية، التي حولت المباراة إلى عرس جميل سمعنا خلاله الأهازيج والأغاني التراثية الأردنية الجميلة.

وأشاد محللو قنوات “بين سبورت” بالمستوى التدريبي والتكتيكي المتطور للمدير الفني لمنتخب النشامى، عدنان حمد، ونجاحه باحترافية عالية في قيادة دفة المباراة من خلال خططه التي رسمها للمنتخب، والتي نجح لاعبو الفريق في تنفيذها بدقة كبيرة.

وأشاد المدرب حمد بمستوى أداء المنتخب، ورضاه وارتياحه عن أداء فريقه.

وقال في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، إن منتخب النشامى أضاع العديد من الفرص، مشيدا بالجمهور الأردني الذي كان له فضل كبير في تشجيع الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة. من جهته، قال الكابتن محمود المرضي صاحب هدف الفوز، إن الجمهور الأردني الذي حضر المباراة ساند المنتخب كثيرا في المباراة، وساعد على رفع معنويات اللاعبين وصولا إلى تسجيل الهدف الغالي.

وتتجه أنظار النشامى إلى المباراة المقبلة مع المغرب، والتي ستقام في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت عمّان بعد غد السبت، يحدوه الأمل بمواصلة تحقيق الانتصارات التي ترضي عشاق الكرة الأردنية.

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